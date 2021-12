Club Brugge naar halve finales Croky Cup na duidelijke zege tegen OHL

Club Brugge blijft op koers voor de dubbel titel-beker na een wedstrijd waarin het de nodige medewerking kreeg van Oud-Heverlee Leuven. Bij 1-0 en 2-1 gaven de Leuvenaars een doelpunt in geschenkverpakking weg. De kwalificatie voor de halve finales van de Croky Cup kwam nooit in gevaar en het werd uiteindelijk 4-1. Op Tweede Kerst wil Club het jaar afsluiten met een klinkende zege op Cercle.

OHL begon nochtans zonder complexen en kreeg ook de eerste kansen. Xavier Mercier zette Simon Mignolet aan het werk en opende daarna magistraal op Thibault Vlietinck, die was doorgespurt in de rug van Eduard Sobol. Sory Kaba verscheen voor doel maar kreeg het leer niet voorbij Simon Mignolet.

Club Brugge –?opnieuw met Ruud Vormer aan de aftrap –?dreigde voor het eerst met een kopbal van Hans Vanaken, maar de poging werd afgevlagd voor twijfelachtig buitenspel. Eder Balanta mocht na een corner koppen in de handen van Runarsson.

Voor Thibault Vlietinck zat de wedstrijd er toen al op. De ex-Bruggeling mocht nog maar voor de tweede keer dit seizoen starten, maar moest halfweg de eerste helft naar de kant. Zijn vervanger Levan Shengelia bakte er daarna maar weinig van.

Net als vorige week was het Club dat op voorsprong kwam. Clinton Mata zette voor, Charles De Ketelaere kopte binnen. De VAR had meer dan twee minuten nodig om na te gaan of de youngster buitenspel stond, maar finaal mocht ref Bram Van Driessche naar de middenstip wijzen.

Club schakelde na de 1-0 een versnelling hoger en drukte OHL vast tegen het doelgebied. Op slag van rust kwam doelman Runarsson onoordeelkundig uit op een corner, Eder Balanta scoorde de 2-0. De dubbele voorsprong kreeg Club zomaar cadeau.

Blauw-zwart liet in de tweede helft na de wedstrijd helemaal dood te maken. Mathieu Maertens reageerde sneller dan Ruud Vormer op een kopbal van Jack Hendry en Xavier Mercier kon de aansluitingstreffer scoren. Even leek het weer spannend te worden.

Maar OHL gaf Club al snel een tweede kerstgeschenk. Cenk Özkacar, de minste verdediger van OHL, liet zich ringeloren door Charles De Ketelaere. De ene kandidaat-Gouden Schoen bediende de andere. Noa Lang maakte er 3-1 van. Onmiddellijk daarna kon Lang bijna de 4-1 scoren maar Runarsson kwam deze keer wel goed tussen.

OHL bleef zijn kans gaan maar Sory Kaba - zonder doelpunt sinds oktober - kreeg de bal niet meer voorbij Simon Mignolet. Het was Hans Vanaken, de derde kandidaat-Gouden Schoen, die de eindcijfers op het bord mocht zetten.

Club Brugge mag dan Europees uitgeteld zijn, de Beker van België verzacht een beetje de pil. Zonder overdreven in het rood te moeten gaan maakte Club het verschil met efficiënt en opportunistisch voetbal tegen OHL. In vergelijking met vorig jaar doet Club Brugge al één ronde beter in de Cup. Toen verloor het in de kwartfinale op Standard. Club wil zondag nog één keer knallen op Cercle en mag in 2022 dromen van een dubbel titel-beker.