Geen witte maar grijze kerst

Het kerstweekend belooft weinig mooi weer te brengen. Zowel vrijdag, zaterdag als zondag wordt het over het algemeen zwaarbewolkt met kans op regen, meldt het KMI.

Vandaag blijft het zwaarbewolkt met soms wat lichte regen of motregen bij tussenpozen. In de Ardennen kan het zicht nog steeds belemmerd worden door lage wolken. Met maxima van 4 graden in de Hoge Ardennen tot 10 graden over het noordwesten is het zacht voor de tijd van het jaar. De zwakke tot matige zuidwestenwind krimpt naar het zuiden.

Vrijdagnacht krijgen we nog steeds veel wolken met regen die tijdens het tweede deel van de nacht intenser wordt. Het wordt op vele plaatsen nevelig tot zelfs mistig in de Ardennen. De minima liggen tussen 2 en 6 graden.

Op kerstdag verwacht het KMI weinig of geen opklaringen met vooral in de voormiddag regen of motregen, en in het uiterste noorden eventueel wat natte sneeuw. In de namiddag wordt het droger met soms nog lichte neerslag. In de Ardennen is het nevelig of lokaal mistig. De maxima schommelen van 3 graden in het uiterste noorden tot 7 à 8 graden langs de Franse grens. De wind is zwak tot matig uit zuidwest, maar naar het noorden toe eerder oostelijk.

Zondag is het zwaarbewolkt met perioden van lichte regen of motregen. De maxima liggen tussen 2 en 8 graden bij een meestal matige wind uit oost tot zuidoost.

Na het weekend blijft het wellicht zwaarbewolkt met regen, vanaf woensdag krijgen we temperaturen boven de 10 graden.