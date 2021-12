Winnaar van ‘De slimste mens ter wereld’: “Ik heb niets te winnen bij deze quiz. Hierna verdwijn ik weer”

De uitzondering bevestigt de regel: De slimste mens ter wereld wordt al 18 jaar lang gewonnen door mediamensen of journalisten, maar donderdagavond kreeg arts Geert Meyfroidt de oorkonde. Ruim verdiend. Terwijl de man over levens waakt op intensieve en ook nog eens overuren klopt wegens corona, etaleerde hij een verrassend brede kennis. “Kalm zijn levert je een enorm voordeel op tegenover al wie zit te stressen.”

Tot dusver stond er één buitenbeentje op Erik Van Looys lijst van winnaars: Tomas Van Den Spiegel, in 2012 nog basketter, ondertussen CEO van koersorganisator Flanders Classics. Hij krijg nu het gezelschap van Geert Meyfroidt (50), een man die je nooit had gekend zonder Covid-19. Wegens zijn dagelijkse omgang met coronapatiënten op de afdeling intensieve zorg van het UZ Leuven werd hij een van de dokters-professoren die regelmatig in de krant en op tv verschijnt. Samen met collega Steven Van Gucht kreeg hij een zitje aangeboden in De slimste mens ter wereld. “Ik heb de invitatie met plezier aanvaard, omdat ik quizzen fijn vind”, zegt Meyfroidt.

Bent u een competitief mens?

“In een quiz zeker. Ik heb wel een brede kennis, denk ik, en dan word je automatisch competitief als je weet dat je een kans maakt.”

U gaat nu toch niet onthullen dat u deel uitmaakt van een quizploeg?

“Toch niet, maar één keer per jaar neem ik in Wijgmaal samen met drie andere spelers deel aan een quiz van de school De Twijg. Maar dat is dan ook de enige.”

“Voor mij had dit niks te maken met een België-Nederland.” Foto: Play4

U won van twee Nederlanders, Merol en Arjen Lubach. Speelde voor u het België-Nederland gevoel?

“Voor de kijkers misschien, maar voor mij niet. Merol en Arjen zijn twee sterke quizzers en vooral heel fijne mensen. Dat België-Nederlandgedoe stamt nog uit de tijd dat Vlamingen met een soort inferioriteitsgevoel zaten tegenover de Nederlanders. Hadden daar twee Belgen gezeten, dan was ik er net zozeer op gebrand geweest hen te verslaan.”

Dat hardnekkig willen winnen meenden we vooral tijdens je eerste deelname-dagen in november te zien.

“Klopt, al had het eerder te maken met niet willen afgaan. Je bent in het begin ook nerveuzer, omdat je de gang van het spel nog niet goed snapt. Je kunt ontzettend goed bezig zijn, terwijl de laatste in de stand toch nog kan terugkeren. Dat maakte me zenuwachtig. In de finaleweken daarentegen speelde ik compleet ontspannen. Ik had simpelweg geen tijd om te piekeren, want ik snelde recht van mijn werk naar de studio. Bovendien had ik dan zoiets van: hier gaat niemand dood, toch? Het is niet erg hier te verliezen.”

Nam u een konijnenpoot mee naar de studio?

“Dat niet, maar ik hield me in de aanloop altijd aan eenzelfde ritueel. Je wordt als kandidaat goed verwend. Warm eten, glaasje wijn, enzovoort. Dat liet ik steevast links liggen. Warm eten en dan nog laat op de avond twee afleveringen na elkaar opnemen, werkt niet voor mij. Ik hield het dus bij een hapje sushi. Tussen de afleveringen in ging ik buiten een frisse neus halen en tussen de gewone ronden en de finale nam ik een moment van rust. Even iedereen uit mijn loge.”

Applaus van Merol en Arjen Lubach, “vooral twee heel fijne mensen”. Foto: Play4

Heeft u slaap gelaten voor De slimste mens?

“Geen moment. Zeker in de finaleweek was mijn grote kracht mijn relaxte mindset. Als je meer ontspannen bent dan je medekandidaten, heb je een enorme voorsprong. Dat zit natuurlijk ook ergens in mij: onder hoge stress kalm blijven waar anderen het moeilijker krijgen.”

Hoe vaak is het alle hens aan dek op de afdeling intensieve zorg?

“Gelukkig niet elke dag. Anders hou je die job niet vol. De kunst bestaat erin zo weinig mogelijk alarmsituaties mee te maken. Natuurlijk, een paar keer per maand moet je acuut uit je pijp komen. Dan denk ik aan een hartstilstand, een zware bloeding, septische shock of een acute infectie. Het is dan zaak snel te beslissen en cruciale handelingen te stellen. Een goed intensivist probeert dat soort situaties te vermijden door problemen voor te zijn.”

Wie komt er bij u op intensieve terecht?

“Niet de patiënten die een kleine ingreep ondergingen, zij gaan naar de ontwaakafdeling. Wel mensen bij wie levensbelangrijke orgaansystemen uitvallen of bedreigd zijn, bijvoorbeeld na een ernstige infectie, een ongeval of een heel zware operatie. Nu komen daar de coronazieken bij. Zij worden de grootste groep en duwen als het ware de andere patiënten weg. Dat is de grote tragiek van het moment. Voor coronapatiënten zorgen vinden we op zich niet erg, al is het gebrek aan afwisseling en de omkleedprocedure met de pakken nu ook niet iets waar we naar uitkijken. Het echte probleem is dat ze met zovelen zijn dat ons land al maandenlang geen normale gezondheidszorg meer heeft. ‘Uitstelbare’ chirurgie is relatief. Het gaat dan vaak over kanker, maar net zo goed over een jaar moeten wachten op een heupoperatie. Ondertussen gaan ook die mensen achteruit. Ook wie geen covid krijgt, wordt door deze situatie getroffen en dat begint al bij de huisartsen, die op een bepaald moment zo overspoeld waren dat ze heel moeilijk nog hun normale werk konden doen.”

Foto: play4

Hoe lastig was uw werk te combineren met deze quiz? U bedankte enkele dagen geleden nog uw collega Renata, die uw shift had overgenomen.

“Ik wil het geen bijgeloof noemen, maar ik bekeek De slimste mens aflevering per aflevering. In de zin dat ik niet te ver heb doorgepland. De twee opnames voor de finale was ik van wacht en ik heb die pas gewisseld wanneer ik zeker was dat ik doorging. Dan moest ik natuurlijk ineens snel iemand zoeken om mij te vervangen.”

Hebt u gestudeerd voor de quiz?

“Het komt erop aan te weten waar de hiaten in je kennis zitten. Dit jaar namen flink wat jonge kandidaten deel en de vragen waren ook serieus verjongd. Dat heb ik proberen te compenseren met aandacht voor bijvoorbeeld jonge, commerciële muziekstijlen. Voorts wat kranten lezen en tv-journaals kijken en ondertussen in trefwoorden denken. Maar niet overdreven. Te veel voorbereiding belet volgens mij dat je je gezond verstand gebruikt.”

Zoals wanneer u plots wist wat tsundoku betekent?

“Was dat de kunst van het boeken kopen zonder ze te lezen? Erik had erbij gezegd dat het ging over iets nalaten wat je normaal wel doet en dan ga ik daar gewoon even helder en associatief over nadenken.”

Heb je bij je voorbereiding hulp gekregen van je vriendin en kinderen?

“Mijn vriendin heeft geholpen met muziek. Dingen die zij kent en ik niet. Met mijn kinderen speelde ik het gezelschapsspel van De slimste mens. Ik heb een zoon en een dochter van 21 en een zoon van 19. De jongens weten veel van sport en op dat gebied hebben zij me bijgepraat.”

Je kinderen zijn allicht apetrots nu?

“Ze hebben erg meegeleefd, maar mijn dochter had toch haar bedenkingen. Ik weet eigenlijk niet of ik wil dat papa de slimste mens wordt, al die aandacht. Ik snap dat. Ik had ook nooit gedacht te winnen, ik ben als een soort ‘Kuifje in Slimste wereldland’ door deze quiz getrokken. Ook al bleek ik in nogal wat pronostieken hoog genoteerd te staan, ik besefte zelf wel dat de kans bestond dat ik er vroeg uitging door een vraag over bijvoorbeeld Rihanna, Miley Cyrus of een Streamz-reeks. Kijk maar naar mijn laatste beeldfragment (over de film ‘Promising young woman’, red). Ik wist niets!”

Heeft u nog iets geleerd over uzelf?

“Ik ontdekte dat ik belachelijk traag applaudisseer. Ja, ik kreeg daar opmerkingen over. Dus heb ik mijn klaptempo wat opgevoerd. Voorts veel positieve reacties. In de ziekenhuisgangen van collega’s, maar ook patiënten die voor me supporterden. Op intensieve zelf natuurlijk niet. De mensen die daar liggen, zijn jammer genoeg wat te ver weg. Ze weten achteraf nauwelijks dat ze er zijn geweest.”

Wie op tv komt, krijgt wel eens zure oprispingen te verduren. Nooit de reactie gekregen: wat doet die dokter in covid-tijden in De slimste mens, in plaats van zich met de gezondheid van de mensen bezig te houden?

“Ik kreeg die reactie niet, maar had ze wel verwacht. Wat ik buiten mijn werkuren doe om mij te ontspannen, gaat niemand aan, toch? Ik ga ook fietsen en lopen. Ik hoop dat mensen mij dat gunnen. De quiz heeft geen enkele impact gehad op mijn werk. Noch mijn onderwijs als prof, noch mijn onderzoek, noch mijn job in de kliniek heeft eronder geleden. Behalve Renata, die één keer heeft moeten overnemen.” (lacht)

“De grappen en grollen kan ik best smaken”, aldus Geert Meyfroidt. Foto: Play4

U bent nu even een BV, keert u straks met graagte terug in de anonimiteit?

“Zeer zeker. What goes up, must come down. Over een maand herinnert de helft van de kijkers zich al niet meer wie gewonnen heeft. Ik heb ook niets te winnen bij deze quiz. Ik heb geen nieuwe single te promoten of een mediacarrière uit te bouwen. Ik kan me voorstellen dat dat voor een jonge regisseur, comédienne of actrice anders ligt. Ik ga helaas geen onderzoeksbeurs binnenhalen omdat ik gewonnen heb. Nee, hierna verdwijn ik weer.”

Tenzij corona ons blijft teisteren.

“Tja, met de komst van de onvoorspelbare omikronvariant zijn we daar nog niet van af. Ik heb trouwens zelf covid gehad. Net nadat ik was uitgeschakeld door Merol in november. Ik begon me die maandag erna plots rillerig te voelen achter mijn bureau. Was ik doorgegaan, dan was dat in de studio geweest. Nog een geluk bij een ongeluk. Ik liet me meteen testen en bleek besmet te zijn. Ik ben gevaccineerd en niet erg ziek geweest, maar voorzichtigheid blijft geboden. Zeker met de komende feestdagen.”