De Slimste Mens ter Wereld wordt doorgaans gewonnen door mediamensen of journalisten, maar deze keer is het een arts: Geert Meyfroidt.

Tot dusver stond er één buitenbeentje op Erik Van Looys lijst van winnaars: Tomas Van Den Spiegel was in 2012 nog basketter en is ondertussen ceo van koersorganisator Flanders Classics. Hij krijg nu het ...