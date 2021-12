Bernard Dewulf is in de nacht van woensdag op donderdag plots overleden. De literatuur en de journalistiek verliezen met hem een stilist en een begenadigd waarnemer van kleine en late dagen. ‘Een scheelziener, ja, iemand die twee dingen tegelijk ziet.’ Een in memoriam.

Bernard Dewulf is vorige nacht door zichzelf gezakt. Over een maand zou hij 62 jaar geworden zijn. Hij had het al langer aan zijn rug en daardoor ook aan zijn benen. De aandoening heette neurogene claudicatio ...