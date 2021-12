Amerikaanse auteur en journaliste Joan Didion (87) overleden

De Amerikaanse auteur en exponent van het zogenaamde New Journalism Joan Didion is donderdag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldt The New York Times. Didion overleed aan de gevolgen van Parkinson.

Didion was vooral bekend voor haar boeken De verhalen die we onszelf vertellen, Het jaar van magisch denken. Voor dat laatste boek won Didion in 2005 de National Book Award for Nonfiction en werd ze ook genomineerd voor de Pulitzer Prijs voor (auto)biografie van het jaar.

‘Didion was een van de scherpste schrijvers en scherpzinnigste observatoren van het land’, laat haar uitgever Penguin weten. ‘Haar bestverkochte fictiewerken, commentaren en memoires hebben talloze onderscheidingen ontvangen en worden beschouwd als moderne klassiekers.’

Haar eerste essayboek Slouching towards Bethlehem (1968) was een instant klassieker. Sinds haar tweede bundel, waarin ze schrijft over de ‘California republic’, wordt Joan Didion (85) immer in één adem genoemd met Californië.

El Salvador

Maar eigenlijk begon het voor haar in New York, waar ze in een schrijfwedstrijd een stageplek won bij Vogue. De schrijfster wordt niet alleen geprezen voor haar uitgepuurde proza, maar ook voor haar feilloze stijlgevoel. Zo was ze in 1989 te zien in een reclamecampagne van het Amerikaanse merk Gap. Toen was ze 55. Op haar tachtigste werd ze het gezicht van luxemerk Céline.

Didion richtte zich later toe op politieke verslaggeving en schreef lange essays voor The New York Review of Books over de burgeroorlog in El Salvador en de Cubaanse migrantencultuur in Miami. De essays werden in boekvorm gepubliceerd als Salvador en Miami.

Netflix maakte in 2017 een documentaire over het leven van Didion, geregisseerd door haar neef Griffin Dunne.