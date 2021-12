Overstromingen in Zoutleeuw worden niet erkend door Vlaamse regering

De overstromingen in de Vlaams-Brabantse gemeente Zoutleeuw van deze zomer worden niet erkend door de Vlaamse regering. Dat heeft het gemeentebestuur van Zoutleeuw bekendgemaakt en werd bevestigd door het Vlaams Rampenfonds. Het gemeentebestuur begrijpt de beslissing ‘absoluut niet’.

‘Daar zakt mijn broek toch van af. Het waren de ergste overstromingen in veertig jaar’, reageert burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V). ‘Zoutleeuw is een flessenhals: het water van de Grote en de Kleine Gete komen hier samen. Het centrum van onze gemeente is zwaar getroffen door het overtollige water van de Kleine Gete. De Grote Gete heeft voor veel moeilijkheden gezorgd in de deelgemeente Budingen.’

De burgemeester is erg verrast door de beslissing. ‘Ik begrijp dat er een aantal criteria zijn waarop men zich moet baseren bij het nemen van dergelijke besluiten. Het is waar dat er geen overvloedige regenval is geweest in Zoutleeuw zelf, maar die heeft er wel voor gezorgd dat het waterpeil in andere gemeenten snel gestegen is. Die watermassa heeft zich dan naar Zoutleeuw verplaatst, waar grote gronden onder water zijn komen te staan. Bovendien staan de meetpunten waarop men zich gebaseerd heeft, op andere plaatsen dan waar het water het hardst heeft toegeslagen.’

• 21 miljoen tegen wateroverlast

Het Vlaams Rampenfonds laat weten dat het haar beslissingen baseert op gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij, het KMI en het Waterbouwkundig Labo. Uit die gegevens is gebleken dat de vooropgestelde criteria niet overschreden zijn tijdens de periode waarbinnen de ramp gecategoriseerd is. Voor de hevige regenval geldt die periode van 14 tot 16 juli, voor overstromingen van 14 tot 17 juli. ‘Maar het feit dat de overstroming in de gemeente niet erkend is als ramp, wil zeker niet zeggen dat er geen schade is geleden.’

‘Na overleg met de Vlaamse overheid gaan we de kwestie nogmaals onderzoeken’, zegt Herbots. ‘De psychologische impact van de overstroming op mensen valt niet te onderschatten.’

Dat overleg zou in januari starten. Het zou kijken naar regenval en overstroming tijdens de volledige maand juli, en dus niet enkel binnen de korte periode die nu gehanteerd wordt, laat het Rampenfonds weten.

Volgens Barbara Van Speybrouck, woordvoerder van verzekeraarsfederatie Assuralia, moeten verzekerden zich geen zorgen maken. De niet-erkenning heeft geen impact op verzekeringskwesties voor hen.