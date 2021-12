Brusselse politie boos over staking cipiers: ‘Ik krijg het niet verkocht om agenten in te zetten op kerstavond’

De cipiers van drie Brusselse gevangenissen staken vanaf donderdagavond 22 uur tot 25 december. Door de staking moeten Brusselse agenten inspringen: ‘Ik krijg het niet verkocht aan politiemensen om hun vrije kerstavond in te zetten om in de gevangenis te gaan helpen, terwijl er cipiers zijn die gezellig thuiszitten met hun familie, zegt korpschef politiezone Zuid Jurgen De Landsheer aan VRT NWS.

‘We werken al twee jaar met een pandemie, met een overbevolking en met een personeelstekort. Het personeel is op, er zijn quarantaines, mensen die uitvallen met een burn-out. We vragen aan de directie om het regime aan te passen aan het beschikbare personeel’, zegt Joachim Vermeiren vakbondsafgevaardigde voor ACOD in de gevangenis van Sint-Gillis aan VRT NWS.

In de gevangenis van Sint-Gillis zijn bij meer dan twintig gedetineerden besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Daardoor zijn twee vleugels van de inrichting sinds begin deze week gedeeltelijk in quarantaine geplaatst. Dat lieten de cipiersvakbonden weten.

De staking van de cipiers in de gevangenissen van Sint Gillis, Berkendaal en Vorst, dat op Kerstavond valt, heeft gevolgen voor de Brusselse politiezone Zuid. ‘Ik kreeg de vraag om 26 agenten van mijn zone in te zetten, maar we hebben zelf ook nog andere dingen te doen, dus dan zou ik die uit verlof moeten halen. Ik krijg het niet verkocht aan politiemensen om hun vrije kerstavond in te zetten om in de gevangenis te gaan helpen, terwijl er cipiers zijn die gezellig thuiszitten met hun familie. De politie heeft daar ook recht op’, aldus korpschef Jurgen De Landsheer.

Antwerpen

Wettelijk is de korpschef wel verplicht om agenten te sturen, ‘maar de timing getuigt van weinig begrip. Alle respect voor de staking, maar het is de politie die nu deels de dupe is.’

‘Een staking is voor niemand leuk’, reageert Vakbondsman Joachim Vermaeren nog. ‘Niet voor ons, niet voor de gedetineerden en niet voor de politie.’

Ook het personeel van het arresthuis in de Antwerpse Begijnenstraat heeft een stakingsaanzegging ingediend. De cipiers leggen het werk neer op 23 en 24 december als er niet snel een (tijdelijke) oplossing voor het personeelstekort en overbevolking komt.