Poetin geeft Westen schuld van groeiende spanningen met Oekraïne

Tijdens zijn jaarlijkse persconferentie herhaalde de Russische president Poetin nogmaals dat hij niet van plan is Oekraïne binnen te vallen. Maar hij zei ook dat hij af wil van de bemoeienis vanuit het Westen in de grensstreken.

‘We willen dat het Westen zich terugtrekt’, was de boodschap van de Russische president Vladimir Poetin. Zijn jaarlijkse eindejaarspersconferentie was duidelijk: het Westen moet zich niet bemoeien met wat er zich tussen Rusland en Oekraïne afspeelt. ‘We willen garantie dat ze niet nog meer troepen sturen’, aldus Poetin.

Rusland heeft tienduizenden soldaten paraat langs de Oekraïense grens. De beweegredenen daarvoor van Poetin zijn onduidelijk, maar onder meer de VS en Europa houden er rekening mee dat alles in gereedheid gebracht wordt voor een inval in Oekraïne. De VS vreest een Russische inval in Oekraïne en Rusland wil dat de Navo, waaronder de VS, stopt met militaire activiteiten in de regio rond Oekraïne en Oost-Europa. Poetin wil ook dat de Navo-landen op papier zetten dat Oekraïne nooit lid wordt van het militaire bondgenootschap.

Zijn Amerikaanse collega Joe Biden waarschuwt voor strenge sancties en de EU eist dat Poetin zijn soldaten wegtrekt van de ­Oekraïense grens.

Veiligheidsgaranties

Volgens de Russische president is de VS bereid om te praten over de veiligheidsgaranties begin 2022 in Genève. Hij zegt dat hij daar hoopvol tegenover staat, maar wil dat enkel doen onder voorwaarde dat het Westen Rusland veiligheidsgaranties geeft. ‘Zijn wij het die raketten bij de grenzen van de VS plaatsen? Neen, het waren de Verenigde Staten die met hun raketten naar ons huis kwamen’, zegt hij nog. ‘Wij vragen de VS ook om geen raketten te installeren bij onze grens en nee, dat is geen buitensporig verzoek.’

Poetin zegt zelf geen oorlog te willen: ‘Dit is niet onze keuze, wij willen dit niet.’ Maar hij wilde ook tijdens deze persconferentie niet beloven dat Rusland Oekraïne niet zal binnenvallen. ‘De bal ligt in het kamp van de Navo.’

De Russische leider kondigde ook nog aan dat Rusland op het gebied van wapenontwikkeling gaat samenwerken met China, dat ook geen goede relatie heeft met de VS. Onlangs zei de Chinese president Xi Jinping al dat China en Rusland vaker samen moeten optrekken om elkaars veiligheidsbelangen te waarborgen. Gezamenlijke ontwikkeling van hightech wapens is dan een eerste stap.