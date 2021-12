In de laatste reguliere ‘Vandaag’ van het jaar nemen we u graag mee achter de schermen van onze redactie. We hebben de redacteurs van De Standaard gevraagd wat voor hen hét moment van 2021 was. En dat levert mooie, verrassende verhalen op.





We hebben de vrijheid genomen om niét volledig te willen zijn, dit is geen jaaroverzicht maar wel een terugblik door een aantal enthousiaste collega’s - ideaal om te beluisteren tijdens het vullen van de kalkoen vandaag of één van de komende dagen.