Herontdek tien van onze beste verhalen over corona en het vaccin

In 2021 beleefden we een razend spannende wedloop tussen epidemie en vaccinatie. Het bureaucratische Europa kwam, zeker ten opzichte van Groot-Brittannië, traag uit de startblokken. Maar dankzij een turbo op de vaccinatiecampagne leek tegen de zomer de wedstrijd gelopen. Helaas, de deltavariant bleek meer dan gehoopt het vaccin te omzeilen, en met omikron dreigt het virus in 2022 weer op voorsprong te komen. Of wint toch de boosterprik? Herlees hieronder tien van onze beste verhalen over corona en het vaccin.