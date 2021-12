2021 was een bijzonder jaar voor de technologiewereld. Het jaar begon met de bestorming van het parlement in Amerika en de kritiek op de sociale media. Later versterkt door getuigenissen over de ‘gemene’ algoritmes van Facebook. Maar 2021 was ook een scharnierjaar naar de nieuwe belofte: metaverse.

In de wetenschap stond de race naar het vaccin tegen corona centraal. Maar wij hebben het over een andere race: die naar de maan, naar Mars en andere plaatsen in het universum.