Elk jaar denken schrijvers op vraag van ‘De Standaard’ diep na over hun wereld. Het resultaat van deze opdracht is een kerstessay van vijf delen. Dit jaar schreef filosofe Tinneke Beeckman dat essay, en ze leest het ook voor in deze podcast. Dit is het derde deel, over de zoektocht naar identiteit en authenticiteit. Want hoe jongeren hun ‘zelf’ proberen te ontwikkelen, is een politiek thema geworden.