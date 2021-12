Europese coronakaart kleurt steeds donkerder, enkel lichtpuntje in Roemenië

De wekelijkse coronakaart van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) kleurt opnieuw wat roder. Voor de enige groene regio moet u uitwijken naar Roemenië. België blijft donkerrood.

België blijft donkerrood op die nieuwe Europese coronakaart, net als onder meer Nederland, Luxemburg en grote delen van Duitsland. Ook Frankrijk kleurt nu volledig donkerrood. De enige groene regio is te vinden in het zuiden van Roemenië, dat voor de rest voornamelijk geel kleurt - net als Sardinië en het zuidoosten van Italië.

Het ECDC publiceert elke donderdag een Europese coronakaart met kleurencodes.

Een land of regio krijgt de rode kleur als de veertiendaagse incidentie, het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners, boven de 75 gaat en de positiviteitsratio hoger ligt dan 4 procent. Een andere voorwaarde om de rode kleur te krijgen, is als de incidentie boven 200 ligt, ongeacht de positiviteitsratio. De donkerrode kleur betekent dat er op twee weken meer dan 500 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners zijn.