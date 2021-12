Eric Zemmour veroordeelt video waarin op Macron wordt geschoten

De extreemrechtse presidentskandidaat Eric Zemmour heeft een video waarin in op Franse president Emmanuel Macron wordt geschoten fel veroordeeld. ‘Ik wil jullie steun noch jullie hulp.’

De bewuste video werd gemaakt door twee mannen die zeggen aanhangers te zijn van Zemmour. In de video oefenen de mannen met schieten en doen ze alsof ze op huidig president Macron schieten. Ook politici van de linkse partij La France insoumise (LFI) moeten er aan geloven. In de film gebruiken ze ook de woorden ‘Bon voyons’, een veel gebruikte uitdrukking van Zemmour.

‘Jullie maken geen deel uit van mijn aanhangers’, zegt de extreemrechtse presidentskandidaat nu in een persbericht. ‘Ik veroordeel bij voorbaat alles wat u in mijn naam doet tijdens mijn campagne. Ik wil uw steun of uw hulp niet.’

Klacht ingediend

LFI-parlementslid Alexis Corbière en Raquel Garrido, die in de video vernoemd worden, maakten dinsdag al bekend dat ze een klacht hadden ingediend wegens ‘doodsbedreigingen en het aanzetten tot het plegen van een misdaad’. ‘Vandaag richt de hele online fachosphère (de online altright-gemeenschap op het internet, red.) zich op ons’, zei Raquel Garrido op een persconferentie.

In een reactie vroeg Zemmour de twee parlementsleden hetzelfde te doen als hem en ook ‘de antifa’s die me lastigvallen definitief te veroordelen’. Volgens hem gaat het om ‘duizenden’. Nog volgens de politicus is ‘het geweld altijd aan de kant van extreemlinks geweest, nooit aan [zijn] kant.’ Er circuleren op dit moment nog geen video’s waarin Zemmour wordt neergeschoten.

Podcast | Journalist Ruud Goossens verdiept zich al een tijdje in rechts en uiterst-rechts in Frankrijk. Hij vertelt waar Zemmour vandaan komt, welke snaar hij raakt bij de kiezers en of Zemmour naast Le Pen ook Macron kan pijn doen bij de presidentsverkiezingen in april.