Coldplay brengt geen nieuwe muziek meer uit na 2025

Het laatste Colplay-album komt uit in 2025. Daarna stopt de muziekgroep met nieuwe muziek uitbrengen. Dat kondigde zanger Chris Martin aan op de Britse radiozender BBC 2.

‘Na 2025 houden we het op louter touren’, belooft frontman Chris Martin op de Britse radio. Hun negende album, ‘Music of The Spheres’, kwam nog in oktober uit. Eerder had Martin nog laten optekenen dat hij twaalf albums wil uitbrengen met Coldplay. ‘Een samenwerking hier en daar’, sluit de zanger toch niet uit.

Coldplay is onder meer bekend van nummers zoals ‘Viva la Vida’ en ‘Clocks’.