Waalse epidemioloog moet tranen bedwingen: ‘De vertrouwensbreuk is totaal’

De Waalse epidemioloog Marius Gilbert (ULB) kwam zoals gewoonlijk de nieuwe coronamaatregelen uitleggen op de RTBF, de Waalse openbare omroep. Voor de eerste keer had hij moeite zijn tranen te bedwingen en zijn schok te verbergen. Hij roept de regering op de crisis anders aan te pakken.

‘De vertrouwensbreuk is totaal’, zegt hij over het feit dat de cultuursector opnieuw grotendeels moet sluiten. En dat op een moment dat dat vertrouwen net nodig is, stelt hij. ‘Omdat omikron voor de deur staat.’ Zijn stem breekt wanneer hij dat zegt. ‘Ik ben emotioneel omdat ik niet denk dat men dat beseft. Ik denk niet dat beseft wordt hoeveel politiek gekibbel er plaatsvindt tijdens het overlegcomité.’

‘Voedingsbodem voor extremisme’

Gilbert heeft schrik dat de huidige aanpak een voedingsbodem schept voor extremisme. ‘Misschien moeten we anders beginnen nadenken over de ze crisis.’ Hij waarschuwt dat hoe het overlegcomité nu bezig is, schadelijke gevolgen zal hebben voor het vertrouwen, ‘en uiteindelijk voor de sociale cohesie’.

De ULB-onderzoeker vreest dat de regering inspeelt op extreemrechts. ‘Het zou ons over een week niet mogen verbazen als we naast extreemrechts culturele spelers, zorgpersoneel, en alle [andere] lagen van de bevolking aantreffen die zich mishandeld voelen door de manier waarop de crisis wordt aangepakt.’ Hij zou dan ook willen dat de overheid de crisis op een andere manier begint aan te pakken. ‘[Het overlegcommité] heeft schadelijke gevolgen voor het vertrouwen, en uiteindelijk ook voor de sociale cohesie.’

‘Totale willekeur’

Hij begrijpt de woede bij de culturele sector en noemt het feit dat die sector het zwaarst aangepakt wordt ‘totale willekeur’.

‘Week na week verliest de regering haar legitimiteit in het rationale beheer van deze crisis.’ Hij stelt nog dat er niet alleen vertrouwensbreuk is tussen de regering en de burgers, maar ook tussen de regering en de experts. ‘Week na week proberen de experts een coherent gezondheidsbeleid uit te tekenen’, vertelt hij. ‘Week na week worden hun rapporten ontrafeld door politiek getouwtrek dat resulteert in absurditeiten waarvan iedereen zich bewust is.’

Aan Vlaamse kant uitten eerder ook viroloog Marc Van Ranst en epidemioloog Steven Van Gucht al hun ongenoegen en ongeloof over de sluiting van de culturele sector.