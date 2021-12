Teleurstelling over ‘tijdcapsule’ onder eeuwenoud standbeeld

Geen foto van een opgebaarde president Lincoln, wel van een metser die mee de sokkel maakte. De tijdcapsule verscholen onder het 134 jaar oude standbeeld van generaal Robert E. Lee in het Amerikaanse Richmond geeft (voorlopig) geen geheimen prijs.

Een envelop met een foto van een metser, drie boeken en een zilveren munt. Dat is de magere inhoud van de ‘tijdcapsule’, verscholen in de sokkel onder het standbeeld van generaal Robert E. Lee. Er waren aanwijzingen dat in die tijdcapsule een foto verscholen zat van het opgebaarde lichaam van president Lincoln.

De zoektocht naar de capsule verliep moeizaam. De loden doos zit sinds 1887 gebetonneerd in het voetstuk zit. Afgelopen vrijdag stootten wetenschappers dan toch op het kistje. Dat werd vervolgens zorgvuldig opengebroken. Het duurde maar liefst 5 uur om de doos -kleiner dan een schoendoos- te openen. Het moment suprême werd zelfs live op televisie uitgezonden.

Meteen bleek de inhoud minder spectaculair dan wat kranten uit het jaar 1887 speculeerden: er zaten bijlange geen 60 objecten in het kistje. De beloofde foto van een opgebaarde president Lincoln, die in 1865 vermoord werd, bleef uit. De enige foto in de capsule beeldt een metser af die het 12 meter hoge piëdestal hielp bouwen. Al is de hoop nog niet helemaal begraven. Er wordt verder gezocht of er geen andere tijdcapsule te vinden is.

Afbraakwerken aan de twaalf meter hoge sokkel Foto: REUTERS

Het standbeeld van generaal Robert E. Lee wordt afgebroken in de nasleep van Black Lives Matter-protesten. Lee was de opperbevelhebber van de confederale staten tijdens de Amerikaanse burgeroorlog in de 19e eeuw. Die verdedigden onder meer het behoud van slavernij. Hij is een van de meest controversiële figuren in de Amerikaanse geschiedenis. Het afgelopen jaar verdwenen over heel het land verschillende standbeelden van hem onder druk van de antiracismebetogingen. De jongste jaren was ook zijn standbeeld in Richmond uitgegroeid tot een verzamelplek van betogingen en werd het standbeeld besmeurd.