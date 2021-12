Een vrouw in Hopkins County in Kentucky zag anderhalve week geleden een tornado naderen waarop ze haar kle inkinderen in een met lakens volgepropte badkuip stopte. De storm rukte schrijnend genoeg de badkuip uit het huis. Dinsdag doken beelden op die tonen hoe reddingswerkers de twee baby’s zonder ernstige verwondingen enkele meters van de woning terugvonden onder de omgedraaide badkuip.