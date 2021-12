Belgian Cats hebben (eerste) gesprek achter de rug met Eddy Demarez

Een afgevaardigde van de Belgian Cats, de nationale basketbalvrouwen, heeft voor het eerst gesproken met Eddy Demarez. De Sporza-commentator liet zich ongepast uit over de geaardheid en het uiterlijk van de Cats.

Na de ophefmakende uitspraken werd Demarez door Sporza op non-actief gezet, inmiddels is hij weer achter de schermen beginnen te werken.

‘Onlangs is er een gesprek geweest’, vertelde Ann Wauters, die afgelopen zomer is gestopt als Belgian Cat, bij DWW Radio. Dat is de radioshow van MNM en StuBru die plaatsvindt tijdens ‘De warmste week’. ‘Ik hoop dat dit nog gaat uitbreiden. Ik kan er nog niet te veel over zeggen, omdat nog niet de hele ploeg is ingelicht. Dus ik wil eerst de voormalige Belgian Cats nog beter informeren hierover, voor ik daar meer zaken over vertel.’

Het was overigens niet Wauters die het gesprek met Demarez voerde.

Wauters, ook voorzitster van de Belgische olympische atletencommissie, is blij met de eerste toenadering. ‘Wij mensen maken fouten, wij zijn zelf de eersten om dat ook toe te geven. Naar elkaar luisteren is altijd een goede eerste stap. Communiceren met elkaar de tweede stap. En als daar nog iets positiefs uit kan komen, is dat een heel mooie derde stap.’

De volgende stap is normaal gezien een gesprek dat gepland is tussen Demarez en de drie speelsters die als vertrouwenspersonen bij de Belgian Cats fungeren.

De sportverslaggever becommentarieerde in augustus de thuiskomst van de Belgian Cats na de Olympische Spelen. Toen de journalist na een Facebook-live uit beeld verdween, bleef zijn ­microfoon aanstaan. Tot ontzetting van velen, maakte hij denigrerende en kwetsende opmerkingen over de Belgische topatletes, vanwege hun vermeende geaardheid en hun uiterlijk. Hij noemde vier van hen bij naam: Emma Meesseman, Marjorie Carpréaux, Kim Mestdagh en Billy Massey.