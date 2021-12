Superprestige Diegem officieel afgelast, overige crossorganisatoren blijven hopen

Het veldrijden viert traditioneel hoogdagen tussen kerst en Nieuwjaar. De beslissing dat alle geplande wedstrijden zonder publiek moeten doorgaan, komt dan ook hard aan. Diegem laat al weten dat hun Superprestigemanche van woensdag 29 december niet kan doorgaan.

‘Wegens het specifieke van ons parcours’, zei Francis Bosschaerts van het lokale organisatiecomité in Diegem. ‘Er bevinden zich twee cafés op de omloop die we niet kunnen sluiten en er wonen 1.700 mensen langs het parcours. De burgemeester heeft intussen inlichtingen ingewonnen bij de gouverneur, morgenvroeg (vanochtend, red) om 8.30 uur is er een veiligheidscomité en wordt de knoop doorgehakt.’ De uitkomst van dat comité was geen verrassing: de cross wordt afgelast.

Ook voor evenementenbureau Golazo komt de beslissing hard aan. ‘Maar niet als een verrassing’, zegt Christoph Impens. ‘We voelden de bui al hangen en hadden al voorzichtig een plan B opgesteld.’

Het bureau organiseert de komende weken liefst vijf crossen: Loenhout, Baal, Herentals, Hamme en het BK in Middelkerke. Of de wedstrijden überhaupt doorgaan, is nog geen uitgemaakte zaak. ‘We hebben wel al contact gehad met de burgemeester van Wuustwezel’, gaat Impens verder. ‘Daar heeft het schepencollege beslist dat de wedstrijd in Loenhout mag doorgaan. Ook in Herentals verwachten we niet echt een probleem aangezien we daar vorig jaar reeds toestemming kregen om zonder publiek te organiseren.’

Maar dat is nog geen garantie dat er effectief georganiseerd zal worden. ‘Ik heb al mijn event-managers opgeroepen om tegen morgenvroeg voor een budgettaire update te zorgen’, zegt Impens. ‘De parcoursen in Loenhout, Baal en het BK zijn al opgebouwd. Eén ding is zeker: alle partijen zullen water bij de wijn moeten doen. Zowel van organisatoren, federatie als renners zal een inspanning gevraagd worden. De solidariteit die we vorig jaar toonden, gaan we ook deze keer nodig hebben.’

Dendermonde

De WB-manche nu zondag in Dendermonde is het eerste ‘slachtoffer’. ‘We zijn er nog niet uit wat er nu moet gebeuren’, zegt Jurgen Mettepenningen. De organisator vroeg wat bedenktijd. ‘Het is zo vers na de persconferentie dat ik niets zinnigs kan zeggen. Ik probeer zo snel mogelijk te overleggen met alle betrokken partijen: dat zijn Flanders Classics, dat de Wereldbeker patroneert, de stad Dendermonde, mijn eigen organisatie en de sponsors. Dit is het tweede jaar op rij dat we zonder publiek moeten organiseren. Ik ben enorm ontgoocheld, maar als het voor de gezondheid beter is? Oké, ça va. Nu gaan we kijken of we de cross annuleren of laten doorgaan.’

De burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie Dedecker, overweegt om het BK in Middelkerke te annuleren.

Zolder boos en ontgoocheld

Koen Monu organiseert volgende maandag de Superprestige-manche op het circuit van Zolder. Bij hem heerst vooral onbegrip. ‘We zijn het slachtoffer van het voetbal en de kerstmarkten. Al moet ik toegeven dat ook in Namen niet iedereen het mondmasker leek te dragen. Anderzijds was Namen hoopvol, met veel publiek. Die zouden ook naar Zolder komen, dacht ik. Dus ja, dit is een knak.’

Financieel is de schade groot. Onder meer Mathieu van der Poel heeft een getekend contract met een startpremie van 15.000 euro. ‘Of we rekening moeten houden met het annuleren van onze veldrit? Donderdag (vandaag, red.) zit ik om 9?uur samen met de burgemeester en de directeur van het circuit in Zolder. Dan kunnen we kijken wat er in de besluiten staat. Het laatste wat we willen, is overgaan tot een afgelasting. Maar ik moet ook Flanders Classics nog spreken. Zij organiseren de Superprestige en gaan met de grootste sponsors aan de haal.’

Gullegem: ‘Al onze wedstrijden gaan door’

Er komt op dinsdag 4 januari wel een vijfde editie van de Hexia Cyclocross van Gullegem . ‘Vorig jaar hebben wij onze cross eveneens georganiseerd zonder publiek’, zegt Kevin Defieuw van het organiserende comité. ‘Nu vallen we opnieuw onder deze voorwaarden. Wij hadden eerder al beslist fiks terug te schroeven en nu komt er helemaal geen publiek op ons terrein. Wij schakelen wanneer en waar nodig. Wij kunnen ons dit veroorloven omdat we kunnen terugvallen op heel begripvolle en zeer trouwe sponsors. Onze wedstrijd komt voor het eerst ook rechtstreeks op Sporza. Dat betekent dat de cross aan een heel ruim publiek aangeboden wordt. Normaal gezien behouden wij ons volledige programma. Dat wil zeggen dat de jeugdwedstrijden ook worden afgewerkt, net als het Belgisch kampioenschap G-cyclocross.’