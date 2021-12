Acteur James Franco zegt dat hij seksverslaving had

In een podcast heeft de Amerikaanse acteur James Franco toegegeven dat hij met studenten heeft geslapen en met een seksverslaving worstelde. Het is de eerste keer dat Franco ingaat op beschuldigingen tegen hem.

James Franco heeft toegegeven dat hij seks heeft gehad met studenten van zijn inmiddels stopgezette toneelschool. Dat deed hij in de Jess Cagle Podcast. Hij stelt verder geworsteld te hebben met een seksverslaving en zou daar de afgelopen jaren aan gewerkt hebben.

Dat hij met studentes heeft geslapen, noemt hij nu verkeerd. Hij verklaarde dat hij de school niet was begonnen om zo gemakkelijk met jonge vrouwen in bed te duiken. ‘Ik denk dat ik destijds dacht dat het oké was als het met wederzijdse toestemming was’, aldus Franco. ‘Ik dacht toen niet helder na.’

Seksueel ongepast gedrag

Het is de eerste keer dat Franco uitgebreid ingaat sinds hij bijna vier jaar geleden door vijf vrouwen beschuldigd werd van seksueel ongepast gedrag. Dat gebeurde toen in de Los Angeles Times.

In oktober 2019 dienden twee studentes uiteindelijk een officiële klacht in tegen de acteur. Ze beschuldigden hem van het uitbuiten van aspirant-acteurs en hij zou jonge vrouwen ook subtiel gedwongen hebben deel te nemen aan expliciete seksscènes. Franco betaalde dit jaar 2,2 miljoen dollar om de zaak te schikken.

Franco heeft de beschuldigingen van de twee vrouwen altijd ontkend. In 2018 noemde Franco de geruchten over zijn seksueel wangedrag in The Late Show with Stephen Colbert ‘onjuist’. ‘Als ik iets verkeerds gedaan heb, zal ik dat rechtzetten. Ik moet wel.’

Alcoholverslaving

Volgens Franco ontwikkelde hij een seksverslaving nadat hij zijn alcoholverslaving had overwonnen. In de podcast zei hij nog sinds 2016 ook van zijn seksverslaving hersteld te zijn.

Franco brak door dankzij de serie Freaks en Geeks. Hij speelde drie seizoenen lang in de HBO-reeks The Deuce en sleepte een Oscarnominatie in de wacht voor 127 hours, een film over een bergbeklimmer die vast komt te zitten achter een rots.