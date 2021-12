Croupiers verduisteren 14 jaar lang geld aan roulette

Vier voormalige croupiers van het casino van Middelkerke riskeren in de Brugse rechtbank twee jaar celstraf met uitstel voor grootschalige fraude aan de roulette.

Met de hulp van tien ­spelers, die mee terechtstaan, zouden ze minstens 2,8 miljoen euro hebben verduisterd over een periode van 14 jaar.

Hun systeem was eenvoudig, maar efficiënt. ‘Normaal maakt de croupier bij de roulette met een handgebaar tijdig duidelijk dat er geen geld meer mag worden ingezet’, zegt de raadsman van het casino. ‘Bij deze croupiers gebeurde dat erg laat, zodat de spelers nog geld konden inzetten toen het rouletteballetje viel of al gevallen was. De klanten konden met ­andere woorden niet verliezen.’

Het openbaar ministerie vroeg twee jaar celstraf met uitstel voor de croupiers en tien maanden celstraf met uitstel voor de spelers.