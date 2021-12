Droog met enkele opklaringen, kerstdag wordt zwaarbewolkt

Het is donderdag vaak bewolkt maar overwegend droog. We verwachten soms ook enkele opklaringen. Op het einde van de dag wordt het zwaarbewolkt en neemt de kans op lichte regen toe.

Het wordt geleidelijk zachter met tegen de avond temperaturen tussen 3 of 5 graden in de Ardennen, rond 6 graden in het centrum en tot 9 graden in het uiterste westen. De wind ruimt naar het zuidwesten en wordt in het binnenland matig en aan zee vrij krachtig, zegt het KMI.

Donderdagavond en -nacht blijft het zwaarbewolkt met soms wat lichte regen of motregen. Het wordt geleidelijk nog 1 of 2 graden zachter. De minima worden ‘s avonds bereikt met waarden tussen 3 graden in Hoog-België en 9 graden aan zee. Er waait een matige en aan zee aanvankelijk nog vrij krachtige wind die ruimt naar west tot zuidwest.

Vrijdag wordt het zwaarbewolkt en zacht met af en toe wat lichte regen. De maxima schommelen van 4 graden in de Hoge Venen tot 10 graden in het westen van het land. De wind waait zwak tot matig uit zuidwest.

Op kerstdag is het zwaarbewolkt en somber met perioden van regen of motregen. De maxima worden ‘s ochtend al bereikt, want overdag wordt het kouder vanaf het noorden. Rond de middag is het zowat 4 graden aan de Nederlandse grens tot 8 graden aan de Franse grens. Het is niet uitgesloten dat in het noorden van het land de neerslag in de loop van de dag een winters karakter krijgt. De wind is zwak tot matig uit oostnoordoost. Ten zuiden van Samber en Maas is de wind zuidwestelijk tot veranderlijk en zwak.