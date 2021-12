Adnan Januzaj staat op verlanglijstje van FC Barcelona

Adnan Januzaj (26) geniet belangstelling van FC Barcelona. De Catalaanse club wil onder de nieuwe trainer Xavi opnieuw investeren en heeft de Belg op haar verlanglijstje staan. Januzajs contract bij Real Sociedad loopt deze zomer af waardoor hij vanaf januari vrij kan onderhandelen met andere clubs.

De belangstelling van Barça komt op een moment dat het met Ferran Torres een Spaanse international van Manchester City binnenhaalt. Dat lijkt erop te wijzen dat de Catalaanse club opnieuw over financiële middelen beschikt - er zou volgens lokale media sprake zijn van een transfersom van 55 miljoen euro.

Het bedrag wordt in schijven betaald aan Manchester City, met wie de Blaugrana een vriendschappelijke relatie hebben. Om de deal te financieren probeert Barcelona andere spelers te verkopen of te verhuren.

Als er spelers vertrekken, is er ook nood aan (betaalbare) nieuwkomers. Adnan Januzaj (26) kan in dat plaatje passen. De Belg is komende zomer einde contract bij Real Sociedad. Hij heeft een voorstel om te verlengen bij de Baskische subtopper, maar wil eerst de markt verkennen. Vanaf januari is hij vrij om te onderhandelen met andere clubs.

Januzaj kan terugblikken op een sterke maand november en kwam tot hiertoe in elke competitiewedstrijd van zijn ploeg in actie.