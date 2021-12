Akkoord over kernuitstap: kerncentrales gaan dicht

Na een hele nacht te hebben onderhandeld, is het kernkabinet tot een akkoord gekomen over de kernuitstap. De kerncentrales gaan dicht. Dat werd bevestigd aan onze redactie.

Net voor 7 uur vanochtend kwam het kernkabinet tot een akkoord over de kernuitstap. De kerncentrales gaan dicht. De sluiting wordt opgevangen door gascentrales en andere capaciteit. Er worden scenario’s uitgewerkt voor wat er moet gebeuren als de gascentrales geen vergunning krijgen. De wet op de kernuitstap wordt herzien om de bouw van kleine modulaire kernreactoren mogelijk te maken. Er komt ook een wet die bepaalt aan welke criteria duurzame energie moet beantwoorden.

Om 11 uur volgt er nog een persconferentie met meer info.

Nachtje door

Premier Alexander De Croo en zijn topministers waren al sinds woensdagavond om 20.00 uur aan het vergaderen en omstreeks 06.15 uur waren die onderhandelingen nog steeds aan de gang. Rond 7 uur kwam het dan eindelijk tot een akkoord.

Zoals bekend was de grote vraag of alle kerncentrales in 2025 de deuren sluiten en welke capaciteit daar dan voor in de plaats komt, of dat er nog een levensduurverlenging komt van twee reactoren. De MR ging eerder op de rem staan. De partij wou garanties, tijd en een grondig onderzoek naar een plan B. Het is niet duidelijk of die eisen nu zijn ingelost.