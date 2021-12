Aantal coronapatiënten op intensieve zorg zakt onder de 700

Het aantal patiënten dat met covid-19 op de afdelingen intensieve zorg van de Belgische ziekenhuizen ligt, is weer onder de 700 gezakt. Dat blijkt donderdagmorgen uit de gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano.

In de week van 15 tot en met 22 december werden gemiddeld 163,6 coronapatiënten per dag opgenomen in een Belgisch ziekenhuis. Dat is een daling met 36 procent in vergelijking met een week eerder.

Momenteel liggen nog 2.321 mensen met covid-19 in het ziekenhuis (-26 procent), van wie 693 op de afdeling intensieve zorg.

Ook de andere indicatoren blijven dalen. Van 13 tot en met 19 december werden gemiddeld 8.153 besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een daling met 36 procent op een week tijd.

Dat de epidemie momenteel in kracht afneemt, blijkt ook uit het reproductiegetal, dat op 0,75 ligt.

De deltavariant blijft op dit moment de dominante virusvariant in ons land. Op het totaal aantal besmettingen daalt het aantal besmettingen met de deltavariant echter, terwijl de het aantal besmettingen met de omicronvariant in verhouding stijgt.

In dezelfde periode stierven per dag gemiddeld 35,9 mensen aan de gevolgen van covid-19, een daling met 20 procent op weekbasis. Het totale aantal doden loopt daarmee wel op tot 28.067.

76 procent van de Belgische bevolking is dubbel gevaccineerd of kreeg een prik van het Janssens-vaccin. Al zeker een kwart van de Belgische bevolking kreeg een boosterprik, dat komt overeen met 3.652.380 mensen.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.