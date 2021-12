Herdenkingsmonument voor slachtoffers Tiananmenprotest weggehaald in Hongkong

Op de Universiteit van Hongkong is donderdag een bekend monument voor de slachtoffers van de opstand op het Tiananmenplein in Peking weggehaald. Dat hebben medewerkers van de universiteit meegedeeld.

De ‘pillar of shame’ (zuil van schaamte) van de Deense kunstenaar Jens Galschiot stond al 24 jaar op de universiteit. Het acht meter hoge beeld toont opeengestapelde lijken, als herdenking aan het bloedbad dat in 1989 in Peking plaatsvond op het Tiananmenplein, dat ook bekendstaat als het Plein van de Hemelse Vrede. Het protest tegen de communistische regering werd door het leger hardhandig beëindigd, met naar schatting duizenden doden tot gevolg.

De universiteit had al in oktober beslist dat het herdenkingsmonument moest worden neergehaald. ‘De beslissing over het oude standbeeld is genomen op basis van extern juridisch advies en een risicobeoordeling in het belang van de universiteit’, zo staat in een verklaring.

Foto: AFP

Invloed van China

Hongkong is sinds 1997 een semi-autonome regio van China, maar door de groeiende invloed van het regime in Peking worden de democratische vrijheden beperkt en is de prodemocratische beweging de kop ingedrukt.

China verbiedt elke publieke herdenking van het bloedbad uit 1989.