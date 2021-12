Verrassing: niet KV Mechelen maar Eupen naar halve finale in de beker

Eupen heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Beker van België. Het won bij KV Mechelen met 1-3. Igor De Camargo scoorde in de eerste helft voor Malinwa, maar net voor het uur maakte Julien Ngoy gelijk. Smail Prevljak zorgde tien minuten voor tijd voor de 1-2 en in de extra tijd nam hij met een tweede treffer alle twijfel weg: Eupen naar de halve finales.

Na de passage van Union in de zestiende finale en Cercle Brugge in de achtste finale mocht Mechelen opnieuw thuis aan de bak. Achter de Kazerne waren ze er niet rouwig om dat met Eupen opnieuw een haalbare kaart werd getrokken, en de toppers op weg naar een eventuele derde bekerwinst pas later volgen.

Na het knotsgekke verlies van zaterdag in Waregem – waar KV in de slotminuten nog een 1-2 voorsprong nog helemaal weggaf – wisselde Vrancken zijn ploeg op vijf posities, wat niet wil zeggen dat hij vijf jongens slachtofferde. De Truienaar voerde de typische bekerveranderingen door – Thoelen voor Coucke en Van Hoorenbeeck voor Bijker – en greep verder noodgedwongen in. Swers verving de geblesseerde Walsh op de rechtsachter. Souza keerde terug uit schorsing. Schoofs miste zijn derde match op rij door corona.

Ook Eupen-coach Krämer liet enkele spelers rusten in aanloop naar de kerstspeeldag. Doelman Nurudeen verving Himmelmann. Poulain en Magnée namen de plaatsen in van Amat en Déom.

Sterk op stilstaande fases

De bekerpartij in de vrieskou trok maar traag op gang. Wel viel op dat de thuisploeg sterk voor de dag kwam op stilstaande fases, nochtans een werkpunt dit seizoen. Oostkantonner Beck kon een gevaarlijk aangesneden hoekschop nog nipt over zijn eigen kooi koppen.

Halverwege de eerste periode stond de Mechelse voorsprong toch op het bord. Storm zette voor, Mrabti liet slim lopen en De Camargo knalde het leer zonder genade in de winkelhaak. Zijn tweede doelpunt in deze bekercampagne nadat de Braziliaanse Belg in de vorige ronde al voor de ommekeer zorgde.

De 1-0 kreeg helaas geen vervolg. Een schotje van Peeters werd afgeblokt. Souza kopte na een hoekschop naast. Daar moesten we het mee doen. Gelukkig zorgde het einde van de eerste periode voor een kleine opflakkering waar we ons aan konden opwarmen. Hairemans dwong Nurudeen tot een prima redding.

Flitsende start na de rust

De tweede helft startte met gevaar voor beide doelen. Lambert strafte een schoonheidsfoutje van Souza niet af. Aan de overkant pareerde Nurudeen een kopbal van De Camargo. De derde kans na de rust was de goeie, voor de bezoekers althans. Agbadou – een centrale verdediger nota bene – zette een straffe actie op over de rechterkant. Hij behield uitstekend het overzicht, waardoor Ngoy in het centrum makkelijk de gelijkmaker tegen de touwen duwde.

Diezelfde Ngoy liet niet veel later de 1-2 liggen. De in Antwerpen geboren Brusselaar liep er Peyre af, maar plaatste de bal knullig naast. Vrancken greep in door Shved voor Mrabti te brengen, maar bij diens eerste actie liep het faliekant fout. De Oekraïner werd getorpedeerd door de Eupense goalie en moest op een draagberrie het veld verlaten. De Mechelse bank reageerde woest. Het scheidsrechterskorps had alle moeite van de wereld om de gemoederen langs de zijlijn te bedaren.

Dodelijke Prevljak

Op de koop toe kwam KV met nog tien minuten te gaan op achterstand. Beck bediende Prevljak die enig mooi raak mikte. We hadden de Bosniër nog niet gezien, maar een killer die tot nu al drie keer scoorde in de Croky Cup mag je nooit uit het oog verliezen. KV zette nog alles op alles om verlengingen af te dwingen, tot Prevljak met een prachtige lob de 1-3 eindstand vastlegde. Voor Mechelen, in 2019 nog de fiere laureaat, eindigt het bekeravontuur net als vorig seizoen in de kwartfinale.