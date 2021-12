Terug volledig naar school na kerstvakantie, mondmaskerplicht in lager onderwijs blijft

Na de kerstvakantie, op 10 januari, zijn de leerlingen van het secundair onderwijs weer voltijds welkom op school. De mondmaskerplicht in het lager blijft al zeker tot 28 januari behouden, meerdaagse uitstappen blijven verboden. Dat heeft minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) na het Overlegcomité beslist samen met de verschillende onderwijspartners.

Dat de huidige maatregelen verlengd worden, ligt in de lijn van de verwachtingen, klinkt het bij het GO!. Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen is niet verrast: ‘De virologen zien in de evolutie van de ­besmettingsgegevens in de scholen duidelijk een wetenschappe­lijke evidentie voor een gunstig ­effect van het dragen van de mondmaskers in de lagere school. We zijn blij dat die onpopulaire maatregel heeft gewerkt.’ De koepel vraagt ondertussen wel een plan om ook de twaalf tot achttien­jarigen versneld een boosterprik toe te dienen.’

Weyts zei ook dat er een oplossing gevonden is om de mondmaskerplicht in het lager ­onderwijs af te dwingen. Dinsdag maakte een arrest van de Raad van State nog duidelijk dat er geen ­enkel juridisch kader was om een mondmaskerplicht op te leggen (DS 21 december). De lacune zal weggewerkt worden via een ­Koninklijk Besluit. ‘Dat is de snelste en meest logische regeling’, klinkt het bij zijn kabinet.

Barometer bovengehaald

Tenslotte wordt ook weer na­gedacht om een barometer in het ­leven te roepen, om de kleurcodes uit de draaiboeken dus nieuw leven in te blazen. Per kleur zou er dan een basispakket van maatregelen zijn en duidelijke criteria om te schakelen. ‘Als er in de brede ­samenleving een barometer zou komen, is het evident dat er nu al nagedacht wordt over onderwijs’, aldus het kabinet-Weyts.