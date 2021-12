Jean-Marie Dedecker boos over BK veldrijden zonder publiek: ‘De Croo of Jambon moeten betalen of het wordt niks’

Het BK veldrijden op 8 en 9 januari in Middelkerke zal door de strengere coronamaatregelen dus moeten plaatsvinden zonder publiek. Dat tot grote woede van burgemeester Jean-Marie Dedecker: ‘We zijn geen idioten. Het zou wel eens een jaartje zonder BK veldrijden kunnen worden.’

Net als in Meulebeke zal het Belgisch kampioenschap veldrijden ook in 2022 zonder publiek worden georganiseerd door de maatregelen tegen het coronavirus. Een grote klap voor Middelkerke, dat al anderhalf jaar naar dit evenement op 8 en 9 januari toewerkt. ‘Het zou absurd zijn om het nu nog te organiseren’, reageert burgemeester Jean-Marie Dedecker. ‘Het zou wel eens een jaartje zonder BK veldrijden kunnen worden. We zijn geen idioten hé. Of ik moet een serieuze tegemoetkoming krijgen van de Belgische Wielerbond en de overheid. Of het nu De Croo of Jambon is die betaalt, dat maakt mij niet uit.’

‘Ik moet trouwens 37.000 euro betalen om de renners door de kazerne te laten rijden. Ik heb in totaal 580.750 euro betaald om een pakket organisaties te mogen doen. Het BK junioren, het BK tijdrijden en het BK trial was al verlieslatend en nu het grote momentum, het BK veldrijden, er aan komt, zeggen sportanalfabeten uit de Wetstraat njet. Net nu we uit de kosten konden komen. En waarom in godsnaam? De besmettingscijfers dalen. We organiseren een wedstrijd op de het strand! In de gezondste lucht van België’, aldus Dedecker.

‘Kerstmarkten mogen doorgaan, winkels blijven open. Het wordt op de koppen lopen in de winkelstraten. Op de zeedijk zal er massaal gewandeld worden, maar naar een wedstrijd kijken in de duinen mag niet. Komaan zeg. Gewoon omdat een paar voetbalsupporters er een zootje van hebben gemaakt. Wat heeft dat te maken met veldrijden aan zee? Belachelijk.’

Tom Van Damme : ‘Zo snel mogelijk samenzitten’

Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling, gaat zo snel mogelijk samenzitten met de organisatoren van het BK. ‘We gaan proberen redden wat er te redden valt. Het veldrijden en Middelkerke kunnen dankzij het BK nog altijd in een mooi daglicht komen, maar we moeten er samen uitkomen en oplossingen zoeken.’