Je hebt het misschien al gemerkt: beleggen is in. En vooral heel wat jonge mensen wagen hun kans. Maar is dat wel een goed idee? Welke valkuilen liggen er op de loer? En heeft de toevloed aan jongeren een impact op de beurs?





Economieredacteur Stijn Decock begon zelf met beleggen tijdens de dotcom-hype rond het jaar 2000. Hij hield een kleine kater over aan de eerste aandelen die hij kocht. Twintiger Arno daarentegen, begon in januari 2021 en wou vooral dat hij er vroeger mee was begonnen.