De bioscopen zijn gesloten. Misschien is dit dan het moment om de beste films uit 2021 thuis in te halen. Als je een film huurt op Picl, steun je bovendien je lokale bioscoop. MyLum en Mylum.tv zijn een app en website van Lumière, dat bioscopen heeft in Brugge, Antwerpen en Mechelen. De site Dalton.be is verbonden aan de Leuvense Cinema Zed. Ontdek de top tien beste films van filmjournalist Jeroen Struys in bovenstaande video.