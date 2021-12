Endometriose treft een op de tien vrouwen, maar velen hebben er nog nooit van gehoord. ‘Veel vrouwen leven met blijvende pijn en weten niet dat dat niet normaal is.’





De podcast van vandaag is net iets anders dan wat u gewoon bent. We lezen deze week een aantal bijzondere stukken voor uit ons weekblad. Vandaag is dat een stuk van Ann-Sofie Dekeyser van 25 september 2021.