Lager nettarief mildert dure energiefactuur: gemiddelde besparing van 105 euro

Een gemiddeld Vlaams gezin zal volgend jaar 105 euro minder moeten betalen voor zijn aansluiting op het elektriciteit- en aardgasnet. Dat compenseert een (klein) deel van de hoge energieprijzen.

De distributienettarieven dalen in 2022 voor het vijfde jaar op rij. Dat meldt de Vlaamse energieregulator, de Vreg. De vergoeding die de Vlaamse distributienetbeheerder Fluvius mag ontvangen voor elektriciteit daalt volgens de Vreg met 20 procent. Voor aardgas is dat een daling met 6 procent.

Wat betekent dit voor een gezin met een gemiddeld energieverbruik?

Een gezin met een tweevoudige meter, een elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh per jaar en een gemiddelde maandpiek van 4,26 kW zal in 2022 gemiddeld 375 euro (inclusief btw) betalen aan distributienettarieven. Dat is 87 euro minder dan dit jaar.

Ook de nettarieven voor aardgas dalen, zij het minder fors. Een gezin met een aardgasverbruik van 23.260 kWh per jaar betaalt in 2022 gemiddeld 288 euro (inclusief btw) of 18 euro minder dan dit jaar.

Voor een gezin met een gemiddeld elektriciteit- en aardgasverbruik betekent dat een totale besparing van 105 euro tegenover dit jaar. Ten opzichte van 2017 bedraagt de besparing zelfs al 215 euro.

Overheid grijpt in

De tariefverlaging is het gevolg van twee recente overheidsbeslissingen. Zo trekt de Vlaamse regering eenmalig 147 miljoen euro uit om groenestroomcertificaten op te kopen, waardoor die niet langer via de nettarieven gefinancierd moeten worden. Voorts gaat de federale regering allerlei energieheffingen omvormen naar een vaste accijns, wat ook een kostenverlaging meebrengt.

Druppel op hete plaat

De tariefdaling is mooi meegenomen, maar voor de meeste verbruikers zal het effect ervan helemaal ondergesneeuwd geraken door de forse stijging van de marktprijzen voor elektriciteit en aardgas. Berekeningen door de consumentenorganisatie Test Aankoop tonen aan dat een Vlaams huishouden dat in november een variabel leveringscontract heeft afgesloten voor aardgas, hiervoor op jaarbasis 1.800 euro meer zal moeten betalen dan bij een contract dat in november 2020 was afgesloten.