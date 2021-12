Podcasttips | Hoe goed kennen we onze vaders?

Stond je al eens stil bij het leven dat je ouders geleid hebben voordat jij er was? Raf Njotea tracht de puzzel van zijn vaders verleden te leggen. Het is een moeizame zoektocht.

Komt het tot een kernuitstap? De kwestie verdeelt de wetstraat én de regering. Maar wat zijn de argumenten? In Groot gelijktreden journalisten Pascal Sertyn en Lisa De Bode in discussie.

Moeten we radicaal af van kernenergie als we de groene omslag willen maken? Of vormt kernenergie net een deel van de oplossing in de strijd tegen klimaatverandering?

Beluister ‘Groot gelijk’ >

Hoe oud is de vader van Raf Njotea echt? Foto: Radio 1

1. Moeizaam graven in het verleden

Radio 1 loste kort voor het einde van het jaar misschien wel zijn beste podcast van 2021. Scenarist (en uitstekend opinieschrijver) Raf Njotea gaat op zoek naar het verleden van zijn Nigeriaanse vader. Na een akelige val belandt die in het ziekenhuis. Onder invloed van allerlei medicijnen laat hij zijn zoon weten dat hij eigenlijk tien jaar ouder is dan ze denken. Later ontkent hij dat weer. Wilde hij iets vertellen?

Het uitgangspunt doet een beetje denken aan de Vlaamse klassieker Bob: een oudere persoon doet verwarde uitspraken en de makers krijgen de opdracht om na te gaan wat er van waar is. Bij Raf liggen de zaken delicater. Het gaat immers om zijn vader en dat maakt het een stuk persoonlijker. Uiteindelijk gaat het ook om ouderlijke toenadering die niet langer uitgesteld kan worden.

Raf Njotea en zijn goede vriend Lander Kennis nemen de luisteraar chronologisch mee in de zoektocht. Het wordt allemaal nogal rechttoe, rechtaan verteld. En eerlijk is eerlijk, soms ook iets te snel. De voice-overs konden zeker nog een aantal rustpunten gebruiken. Daardoor mis ik ook een beetje de poëtische laag die bijvoorbeeld wel aanwezig is in de producties van Audiocollectief Schik, de makers van Bob.

Toch is Oudereen welgekomen toevoeging in het rijtje verhalende podcasts uit Vlaanderen. Behalve het persoonlijke verhaal, is het voor de luisteraar ook een toegankelijke manier om kennis te maken met onderbelichte migratieverhalen. Waar Radio 1 met zijn podcasts vaak blijft hangen in het didactische, primeert hier de zoektocht. Naar mijn gevoel is dat een veel effectiever manier om iets over te brengen.

Beluister ‘Ouder’ >

Beluister ‘Ouder’ via Radio 1 >

2. Jullie favoriete podcasts van 2021

Vorige week deelde ik mijn favoriete podcasts van 2021. Ik vroeg jullie om hetzelfde te doen. Ik deel jullie tips hier graag mee.

Als je tijdens een wandeling een hardlopende vrouw opmerkt die schijnbaar tegen zichzelf ‘allez gij’ of ‘och zot’ roept, dan zou het Sarah kunnen zijn. Zij schreef me dat ze zulke kreetjes regelmatig uitslaakt bij het beluisteren van Geschiedenis voor herbeginners. ‘Die vertelt op een heerlijk sappige en boeiende manier de hele geschiedenis opnieuw.’

Beluister ‘Geschiedenis voor herbeginners’ >

Ze is ook fan van Proefperiode, waarin twee jongemannen een maand lang een gezondheidsfenomeen uittesten en het erna op basis van wetenschap en eigen ervaring evalueren. ‘Fris en leerrijk’, aldus Sarah.

Beluister ‘Proefperiode’ >

Kaat bedankt ons voor de podcastapp, waarin ze regelmatig nieuwigheden vindt om te beluisteren. Missie geslaagd, denk ik dan. Zo is ze fan geworden van Dead eyes, de podcast van acteur Connor Ratliff over Hollywood en het menselijke falen. ‘Erg Amerikaans, maar hilarisch’, schrijft ze.

Beluister ‘Dead Eyes’ >

Ze beveelt ook Onlandaan, een podcast van NPO Radio 1 waar ik nog niet over gehoord had. Regisseur Joost Engelberts onderzoekt de impact van een brutale moord op de kleine gemeenschap waarin hij opgroeide.

Beluister ‘Onland’ >

Voor Florian steekt er één podcast met kop en schouders bovenuit: Cautionary Tales with Tim Harford. De Engelse econoom en journalist vertelt waargebeurde waarschuwende sprookjes. ‘Zowel enorm boeiend als leerrijk’, vindt Florian. En hij heeft een boon voor het Britse accent van Harford.

Beluister ‘Cautionary Tales with Tim Harford’ >

Genoeg tips om het jaar mee af te sluiten, lijkt me. Bedankt voor jullie vele, fijne aanbevelingen. Ook in 2022 zijn jullie tips altijd welkom via podcasttips@standaard.be.

Ik wens jullie alvast een prettig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar.

