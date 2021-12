‘Wie niet meer weet wat zijn wortels zijn, dreigt te verharden’

La Noue Caillet is de arme wijk van een van de armste banlieues van Parijs. De aanslagen, corona en een nieuwe wet maakten de segregatie tussen de grijze flatgebouwen en de middenklasse­buurten nog acuter. De banlieue wordt gezien als een broedplaats voor islamisme. Priester Patrice Gaudin is de vaderfiguur in een buurt die daar nood aan heeft. ‘Durf te dromen, zeg ik aldoor. Maar het is hier missiegebied.’





De podcast van vandaag is net iets anders dan wat u gewoon bent. We lezen deze week een aantal bijzondere stukken voor uit ons weekblad. Vandaag is dat een stuk van Marijn Kruk van 23 oktober 2021.