Stalkers kruipen diep onder de huid van hun prooi, met geweld of niet. 22.765 slachtoffers deden vorig jaar aangifte. Twee vrouwen getuigen. ‘Bij de noodcentrale zeiden ze: tja, meisje, wat wil je dat ik doe?’





De podcast van vandaag is net iets anders dan wat u gewoon bent. We lezen deze week een aantal bijzondere stukken voor uit ons weekblad. Vandaag is dat een stuk van Ann-Sofie Dekeyser van 9 oktober 2021.