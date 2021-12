No country for old men: de vergrijzing slaat hard toe

‘Het is met de vergrijzing als met het klimaat. We zagen het van ver aankomen, we hebben niets voorbereid.’ Bijna vier op de tien woningen zijn onaangepast. Op het platteland kwijnen bejaarden weg, nadat de laatste buurtwinkel er de deuren heeft gesloten. Valt het tij te keren?





De podcast van vandaag is net iets anders dan wat u gewoon bent. We lezen deze week een aantal bijzondere stukken voor uit ons weekblad. Vandaag is dat een stuk van Filip Rogiers van 6 november 2021.

