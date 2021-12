Brigitte Macron zegt dat ze naar de rechter stapt na gerucht dat ze als man geboren zou zijn

De voorbije week was bij onze zuiderburen de hashtag # JeanMichelTrogneux trending op Twitter. Dat zou volgens de geruchtenmolen de dead name zijn van Brigitte Macron. Het gaat om een valse bewering dat de Franse première dame als man geboren zou zijn.

Factcheckers van de krant Libération achterhaalden dat de het gerucht gebaseerd was op een artikel dat eind september was verschenen in het obscure tijdschrift Faits & Documents, geesteskind van een extreemrechtse essayist. Maar toch doen de beweringen nog steeds de ronde op sociale media. In die tweets doken ook foto’s op van de echtgenote van de Franse president, waarbij gewezen werd op zogenaamde ‘mannelijke gelaatstrekken’ en dat Brigitte Macron geboren werd met de naam Jean-Michel Trogneux.

Het stuk dat verscheen in Faits & Documents was geschreven door pseudojournaliste Natacha Rey, die sinds 2018 een felle tegenstander is van Macron. Rey noemt Brigitte Macron ook systematisch op haar Facebookpagina E.T. , naar het buitenaardse wezentje uit de gelijknamige film. Nadat enkele websites en Youtube-kanalen van complotdenkers, antivaxers en extreemrechtse groepen het ‘nieuws’ oppikten, ging het verhaal viraal.

De advocaat van Brigitte Macron kondigde maandagavond op nieuwszender BFM TV aan naar het gerecht te stappen om ‘belangen van mevrouw Macron te verdedigen’. Brigitte Macron is niet de eerste publieke vrouw die het slachtoffer wordt van een dergelijke desinformatiecampagne. De voormalige Amerikaanse First Lady Michelle Obama en de huidige premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, waren beiden het slachtoffer van valse beschuldigingen over hun genderidentiteit.