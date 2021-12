‘Sex and the city’-acteur Chris Noth staat almaar geïsoleerder

De Amerikaanse acteur Chris Noth, ook wel gekend als Mr. Big in Sex and the city, is ­beschuldigd van seksueel misbruik door drie vrouwen. Hij werd al ontslagen bij de show The equalizer.

Dat acteur Chris Noth zijn rol als het populaire personage ‘Mr Big’ hernam in ... And just like that, de vervolgreeks op het populaire Sex and the city (SATC), deed twee vrouwen ­besluiten om hun verhaal te vertellen aan The Hollywood Reporter. Beiden beschuldigen, onafhankelijk van elkaar, de acteur van verkrachting, in 2004 en 2015.

Noth ontkent categoriek. De ­67-jarige Amerikaan bevestigt dat hij de vrouwen kent, maar zegt dat de betrekkingen met wederzijdse instemming waren. Afgelopen weekend trad ook een derde vrouw naar voren, die Noth van aanranding beschuldigde. Noth ontkent dat hij die vrouw kent.

Toch raakte Noth sinds de aantijgingen al enkele contracten kwijt. Producent CBS ontsloeg hem bij zijn huidige show The equalizer. Fitnessmerk Peloton trok een advertentie met hem in, en zijn agency A3 liet hem vallen.

Ook Sarah Jessica Parker, ­Cynthia Nixon en Kristin Davis, de sterren van SATC, hebben inmiddels gereageerd. Op hun sociale media betuigen ze hun steun aan de vrouwen.