Koud en droog, KMI waarschuwt voor gladheid

Woensdagochtend vriest het overal. Het KMI waarschuwt voor rijmplekken en plaatselijk aanvriezende mistbanken. Overdag blijft het droog en wordt het vrij zonnig met een weliswaar gesluierde zon. De maxima liggen tussen 0 en 3 graden bij een zwakke tot matige wind.

Het blijft woensdagavond en -nacht droog. Geleidelijk wordt het zwaarbewolkt vanaf het westen. Woensdagavond zakt het kwik nog onder het vriespunt maar in de loop van de nacht stijgen de temperaturen een beetje. De minima schommelen tussen -4 en 0 graden. De wind waait zwak tot matig.

Donderdag is het eerst droog en wisselend bewolkt. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe vanaf het westen en tegen de avond kan er hier en daar wat lichte regen vallen. Het wordt geleidelijk zachter met tegen de avond maxima van 3 graden in Hoog- België tot 10 graden aan zee.

Vrijdag wordt het zwaarbewolkt en zacht met af en toe wat lichte regen. De maxima schommelen van 5 graden in de Hoge Venen tot 10 graden in Vlaanderen.

Op kerstdag is het zwaarbewolkt en somber met perioden van regen of motregen. De maxima liggen tussen 5 en 10 graden. Het is niet uitgesloten dat in het noorden van het land de neerslag in de loop van de dag een winters karakter krijgt.