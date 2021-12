Kaap van 28.000 coronadoden overschreden

De stevige daling van het aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zet zich voort. De trieste kaap van 28.000 overlijdens aan covid-19 in België is echter overschreden. Dat blijkt woensdag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 12 en 18 december werden dagelijks gemiddeld 8.300 coronabesmettingen vastgesteld. Dat is een daling met 36 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land ruim twee miljoen besmettingen geregistreerd. Er werd echter ook minder getest, met bijna 74.000 testen per dag (-18 procent). Het reproductiegetal blijft dalen, naar 0,76. Als dat onder de 1 ligt, neemt de epidemie aan kracht af.

In dezelfde periode stierven per dag gemiddeld 37 mensen aan de gevolgen van covid-19. Dat is een daling van 22 procent op weekbasis. Het totale aantal doden loopt daarmee wel op tot 28.035.

Tussen 15 en 21 december werden dagelijks gemiddeld 173 covidpatiënten (-34 procent) opgenomen in het ziekenhuis. Er liggen in de Belgische ziekenhuizen momenteel 2.451 coronapatiënten (-25 procent), van wie 709 op (-13 procent) de afdelingen intensieve zorg.