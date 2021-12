‘Un monde’ op shortlist Oscars

De Belgische film ‘Un monde’ van regisseuse Laura Wandel is geselecteerd voor de shortlist van de Oscar voor beste internationale film.

In totaal werden 15 films geselecteerd uit 92 inzendingen. Hier zal uiteindelijk een lijst van 5 genomineerden uit worden opgemaakt door de leden van de Academy. België haalde nog maar zeven keer een nominatie, met The broken circle breakdown van Felix van Groeningen als meest recente geval. De laatste keer dat België de shortlist haalde, was in 2015 met Le tout nouveau testament van Jaco Van Dormael.

Grote kanshebbers voor een nominatie dit jaar zijn Lamb uit IJsland, Drive my car uit Japan, The worst person in the world uit Noorwegen en Grosse Freiheit uit Oostenrijk, maar ook The hand of god van Paolo Sorrentino, die al eerder deze Oscar won met La grande bellezza. De Iraanse regisseur Asghar Farhadi maakt met A hero zelfs kans op zijn derde Oscar voor beste buitenlandse film, na die voor A separation en The salesman. De Franse inzending Titane, winnaar van de Gouden Palm, haalde opvallend de shortlist niet.