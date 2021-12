Doorbraak in onderhandelingen tussen Verlinden en politiebonden

Er lijkt een akkoord in de maak tussen minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en de politievakbonden. Er is sprake van een loonsverhoging van gemiddeld 70 euro netto.

De vier politievakbonden zaten vandaag opnieuw samen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Zo’n maand geleden organiseerden de bonden acties die grote hinder veroorzaakten, omdat de onderhandelingen over een loonsverhoging en eindeloopbaanregelingen voor hen te weinig vorderden.

Eerder besliste Verlinden al dat politiemensen ook in de komende jaren hun gunstige pensioenregeling, waarbij pensioen vanaf 58 jaar mogelijk is, kunnen behouden. De loononderhandelingen verliepen ‘constructief’ en dat leverde vandaag een doorbraak op.

Oorspronkelijk had Verlinden na de acties een enveloppe van 100 miljoen euro per jaar bekomen, maar dat werd verhoogd naar 120 miljoen euro. De vakbonden berekenden dat dat budget een loonsverhoging van gemiddeld 70 euro netto per personeelslid betekent.

Er is ook sprake van een bijkomende enveloppe voor de vergoeding van telewerk, een tweede onderhandelingsfase in 2024 en de eindeloopbaanregeling. Daarover wordt donderdag verder onderhandeld. De vakbonden zijn bereid om met deze verworvenheden naar hun leden te stappen. Zij kunnen een mogelijk finaal akkoord goed- of afkeuren.