Elf miljoen euro voor meer busvervoer buitengewoon onderwijs

Leerlingen uit het buitengewoon onderwijs brengen vaak elke dag opnieuw urenlang door op de bus van en naar school. De Vlaamse regering wil nog dit jaar extra bussen, minibusjes en taxidiensten inzetten. ‘Dit is niet langer aanvaardbaar.’

‘Mijn dochter moet op 1 september om 5.45 uur klaarstaan om de bus te nemen. Ze is vier uur onderweg. Toen we dat hoorden, heeft ze alle vuile woorden die ze kent gebruikt. Ze wil niet meer naar school.’ Dat zei Marijke Haemels (39), moeder van de twaalfjarige Emma aan het begin van dit schooljaar (DS 31 augustus). Haar verhaal maakte veel reacties los, omdat het niet uitzonderlijk is en al twintig jaar aansleept. Ruim 40.000 leerlingen zijn afhankelijk van het busvervoer in het buitengewoon onderwijs.

Een bevraging die het katholiek onderwijs organiseerde toonde dat in dertig procent van de scholen de eerste leerling al vóór 6.15 uur op de bus stapt. Van die eerst opgepikte kinderen zit een op de vijf vervolgens langer dan ­tweeënhalf uur op de bus. Dat maakt een totaal van vijf uur per dag. ‘Dit jaar ­komen de telefoons over schrijnende situaties vroeger en talrijker dan ooit’, zei Tom Vermeulen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hij wees als verklaring naar stijgende leerlingenaantallen, zonder dat de budgetten voor het busvervoer mee stegen. ‘Daardoor zijn er meer leerlingen voor evenveel bussen.’

De Vlaamse regering bereikte vanmiddag een akkoord over bijkomende financiële middelen om de problematiek aan te pakken. Voor dit schooljaar wordt elf miljoen euro extra vrijgemaakt voor de inzet van meer bussen, minibussen en taxidiensten, zegt minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). ‘De leerlingen, de meest kwetsbaren in onze maatschappij, verdienen meer vrije tijd en minder bustijd.’

‘Niet aanvaardbaar’

Vervoersmaatschappij De Lijn zal nu samen met de scholen aan concrete mobiliteitsplannen beginnen te werken. Tegen eind januari volgend jaar komt Peeters met ‘structurele oplossingen en zicht op een toekomstige aanpak’.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal de aangekondigde plannen ‘van nabij opvolgen’, zegt directeur-generaal Lieven Boeve. ‘We zijn alvast tevreden dat er op korte én lange termijn werk wordt gemaakt van deze problematische situatie. Wat onze meest kwetsbare leerlingen wordt aangedaan, is niet langer aanvaardbaar.’