Regisseur en theaterdocent Pol Dehert overleden

Als opleidingshoofd theater aan het Ritcs in Brussel loodste Pol Dehert generaties spelers en regisseurs de Vlaamse podiumwereld in. Hij werd 72 jaar.

Dehert studeerde theater in Brussel en Straatsburg. Tijdens zijn jaar stage bij de Volksbühne en het Deutsches Teater in het voormalige Oost-Berlijn ontwikkelde hij zijn visie op acteren en theatermaken. Tussen 1977 en 1994 regisseerde hij producties in Vlaanderen, Nederland en Duitsland. Hij was artistiek leider van theater Arca in Gent en maakte drie kunstfilms.

Daarna werd hij opleidingshoofd en docent aan de theaterafdeling van het Ritcs, waar hij de opleidingen regie, spel en podiumtechnieken samenbracht in een uniek gezelschapsmodel. Dehert initeerde er artistieke onderzoeksprojecten over het komische en het populaire, outsiderkunst en barokke theatraliteit. Ook na zijn pensioen bleef hij als gastdocent betrokken en was hij mentor voor regisseurs als Gorges Ocloo en Ruud Gielens.

‘Dehert drukte op die manier zijn stempel op het Vlaamse podiumkunstenlandschap’, schrijft het Ritcs in een bericht. ‘Door zijn tomeloze energie, grenzeloze eruditie en tegendraadse, avontuurlijke geest was hij een cruciale inspiratiebron voor een lange lijst kunstenaars en denkers, maar bovenal een tedere anarchist die ervan hield te ontregelen waar nodig en te verbinden waar mogelijk.’