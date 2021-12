Kim Gevaert wordt nieuwe meetingdirecteur van Memorial Van Damme

Kim Gevaert wordt de nieuwe meetingdirecteur van de Allianz Memorial Van Damme. Ze volgt aan het hoofd van de meeting Cédric Van Branteghem op, die de nieuwe ceo van het BOIC wordt. Dat heeft organisator Golazo bekendgemaakt.

Kim Gevaert is naast Belgische recordhoudster op de 60m indoor, de 100m en de 200m en olympische goudenmedaillewinnares op de 4x100m, ook de atlete met de meeste deelnames aan de Allianz Memorial Van Damme. Van 1998 tot bij haar afscheid in 2008 was ze elk jaar present, elf keer in totaal, op de 100m of de 200m. Die laatste, haar favoriete afstand, won ze vier keer op de Memorial, de 100m won ze bij haar afscheid in 2008.

En dat verhaal krijgt nu een nieuw hoofdstuk: vanaf 10 januari wordt de 43-jarige Gevaert de nieuwe meetingdirecteur van de Memorial Van Damme. Ze volgt er Cédric Van Branteghem op, die eerder deze maand werd aangekondigd als de nieuwe ceo bij het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).

Gevaert noemt de aanstelling een hele eer. ‘De Memorial is de absolute top in de atletiek, in eigen land en ook wereldwijd. Ik heb de meeting altijd in mijn hart gedragen, zeker ook omwille van dat enthousiaste publiek en de sfeer die er hangt. Ik was al blij om elk jaar een klein steentje te kunnen bijdragen. Nu ben ik net op een moment in mijn leven beland waar ik er klaar voor ben om een grotere rol op te nemen.’

‘Met de komst van Kim zetten we bij Golazo onze traditie verder om ex-atleten een actieve rol te geven in het bedrijf. Alleen al uit de atletiek gingen Christophe Impens, Marc Corstjens en Cédric haar voor’, aldus Bob Verbeeck, ceo van Golazo.

Wilfried Meert, voorzitter van de vzw Memorial Van Damme, voegt daar nog aan toe: ‘Als je jarenlang de populairste atlete van het land en van de Memorial bent, dan heb je iets. Kim kent de sport en de Memorial als geen ander. Voeg daar nog tal van andere kwaliteiten aan toe die Kim heeft, dan heb je het ideale profiel om meetingdirecteur te worden. Ik kijk er zo naar uit om haar 23 jaar na haar allereerste en timide entree hier trots te zien binnenwandelen.’