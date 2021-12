Staatssecretaris van Madagaskar overleeft helikoptercrash en zwemt 12 uur richting kust

Generaal Serge Gellé, de staatssecretaris voor Politiezaken van Madagaskar, heeft na een helikoptercrash boven de zee 12 uur lang naar de kust gezwommen. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’

Naast de staatssecretaris waren er nog drie anderen in de helikopter. Een van hen is al terecht. Ook hij zwom 12 uur tot hij de kust van Madagaskar bereikte. Naar de twee andere inzittenden wordt nog gezocht. De staatssecretaris was onderweg naar Antseraka, waar op maandag bij schipbreuk 21 doden vielen en 60 mensen vermist geraakten.

Op sociale media circuleert een video van een afgepeigerde Gellé in een strandstoel, vlak na de zwemtocht. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen’, zegt de staatssecretaris in het filmpje.