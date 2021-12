Cassatieberoep van Bo Coolsaet verworpen, uroloog moet naar de gevangenis

Het cassatieberoep dat uroloog Bo Coolsaet had aangetekend tegen het arrest van het Antwerpse hof van beroep is verworpen. Zo werd bevestigd aan onze redactie. De 82-jarige uroloog werd veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft effectief, voor het aanranden en verkrachten van een minderjarige patiënte.

Coolsaet kreeg vorig jaar vier jaar gevangenisstraf opgelegd door het hof beroep, waarvan de helft effectief, voor verkrachting en aanranding van een patiënte van vijftien jaar oud. Tegen die veroordeling tekende hij cassatieberoep aan, maar dat is verworpen.

Dat betekent dat de uroloog naar de gevangenis moet. Wie veroordeeld wordt voor een zedenmisdrijf op een minderjarige, moet minstens een deel van zijn celstraf effectief uitzitten en komt niet automatisch in aanmerking voor een enkelband.

De jonge vrouw had in 2015 een klacht ingediend tegen Coolsaet wegens aanranding van de eerbaarheid en verkrachting. Ze had zich in 2006 en 2008 door hem laten behandelen voor blaasontstekingen en chronische bekkenbodempijn. Op die momenten was ze 15 en 16 jaar.

Tijdens de behandeling gebruikte de uroloog een trillend apparaat om de spieren rond de urinebuis te ontspannen. Volgens de vrouw bracht Coolsaet haar daarmee ook tot een orgasme en raakte hij er ook zelf opgewonden van. Hij betastte ook haar billen en borsten.